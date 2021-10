Fassone: "Napoli e Milan favorite sulla Juventus, per gli azzurri può essere l'anno buono!"

Ultime notizie calcio Napoli - Marco Fassone, noto dirigente sportivo, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Le premesse fanno pensare che Milan e Napoli siano le favorite per lo Scudetto perché hanno cambiato poco ed hanno consolidato le basi, giocano il miglior calcio d'Italia. Il Napoli è da tanti anni lì, potrebbe essere l'anno buono per lo Scudetto. La Juventus al momento mi sembra avere qualcosa in meno rispetto a Napoli, Milan ed Inter, ma con loro mai dire sacco se non ce l'hai nel sacco. Per vincere è importante avere alle spalle una società coesa, è basilare come aspetto".