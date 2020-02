Fassone: "Gattuso può tirare fuori il Napoli da questo periodo ma il Napoli è ad un punto critico. Spero si possa tenere presente una cosa..."

Ultime calcio Napoli - Marco Fassone ha parlato ai microfoni di Radio Goal in onda su Kiss Kiss Napoli. Queste le dichiarazioni raccolte da CalcioNapoli24:

"Gattuso può tirare fuori il Napoli da questo periodo, ha la capacità di ricompattare il gruppo e la società gli è stata vicina con gli acquisti. Dopo 15 anni di cavalcata straordinaria, il Napoli è ad un punto critico. Spero che si sappia valutare il cammino di Gattuso tenendo conto anche di questo. Inter? Per quello che ho visto, nelle sfide importanti il carattere e la concentrazione viene fuori. E' la partita giusta, è la squadra giusta anche se l'Inter mi sembra più forte in questo momento e più compatto. La dinamica delle cause e contratti non rinnovati, difficilmente possono dare compattezza al gruppo. Nelle grandi gare, tutto si dimentica, il palcoscenico fa la differenza. Napoli, Atalanta e Lazio hanno raggiunto risultati importanti grazie a imprenditori italiani di prestigio".