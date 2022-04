Fascetti: "Il Napoli ha il braccino del tennista: ha un organico qualitativo ma qualcosa manca"

Eugenio Fascetti ha parlato a Tuttomercatoweb del Napoli:

"Praticamente sembra fuori dai giochi scudetto. Ha perso troppe gare in casa, quando deve vincere ha il braccino del tennista. Dispiace perchè è la squadra forse più piacevole a vedersi, ha un organico qualitativo ma qualcosa manca, non puoi perdere con Spezia e Empoli in casa".