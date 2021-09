Fabio Cannavaro: "Allenare il Napoli è il mio sogno da quando faccio l'allenatore. Osimhen immarcabile? Per me no"

Napoli calcio - Fabio Cannavaro ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kiss: ""Il Napoli c'è, ha dato un segnale di grande forza. Non sarà semplice essere protagonisti, siamo soltanto all'inizio, ma era importante partire subito bene avendo cambiato allenatore e soprattutto dopo l'amarezza per Napoli-Verona. Fortunatamente sono tornati i tifosi, ci sono tutti i presupposti per fare bene. Bisognerà vedere come sapranno gestire i momenti difficili perchè ci saranno squalifiche, infortuni, coppe d'africa: è lì che bisogna vedere se sei da scudetto. Osimhen? Per me non è immarcabile (ride ndr). Sta dimostrando le sue qualità, sa giocare sul corto e sul lungo, ha grandi prospettive. Insigne rinnovo? Mi auguro firmi perchè qui è importante. Deve valutare bene, spero lo faccia il prima possibile perchè questa attesa non fa bene a lui, tifosi e società. Jorginho merita il Pallone d'oro per i risultati ottenuti ma la concorrenza non è poca. Io sulla panchina del Napoli? E' normale che quando inizi questa carriera pensi alla squadra di cui sei tifoso. Ho tutto lo staff napoletano, sarebbe un sogno per adesso resta tale"