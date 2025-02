Fabbroni: "Il Napoli ha una grande occasione. Sono sicuro che Conte all'interno dello spogliatoio..."

A Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio - 3° Tempo è intervenuto il giornalista Mario Fabbroni: “Credevo che l’Inter fosse la grande favorita, invece devo rimangiarmi tutti. Sono rimasto anche io incredulo nel vedere un’Inter inesistente. Una corazzata che affonda senza accennare a una reazione. Per i nerazzurri questo può essere il segnale che questa formula della Champions è più difficile rispetto al passato. Perché chi vuole mantenere un rendimento alto deve prima o poi pagare dazio. La nuova Champions richiede sempre delle prestazioni di altissimo livello, e anche se l’Inter è sicuramente attrezzata può andare incontro a un passaggio a vuoto. È stata una vera e propria debacle. Udinese? Sarà una lotta tra giocatori fortissimi fisicamente, bisogna stare attenti. Sarà una partita dura sotto il dispendio delle energie, e questo favorisce il Napoli che ha meno impegni. Vorrei un Napoli feroce, che in questo momento si trova in una condizione ideale per raggiungere un obiettivo fantastico. Conte all’esterno avrà parole molto calibrate e all’insegna dell’equilibrio. Invece nel chiuso dello spogliatoio sarà un martello ancora più pneumatico e cattivo di quanto lo è stato fino ad ora. Conte cura il dettaglio, perché saranno quelli a fare la differenza