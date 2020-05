Ex Napoli, il preparatore Sinatti: "l rischio infortuni? Se l’allenamento è stato fatto con gradualità, 37 giorni sono sufficienti ad evitare problemi”

Notizie Napoli calcio. Francesco Sinatti, ex preparatore del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Marte Sport Live parlando della ripresa del campionato:

“Adesso si può preparare meglio il ritorno all’attività agonistica, c’è una data. Bisogna capire la condizione della squadra e poi procedere per step. Non tutti i giocatori sono allo stesso punto. Il miglior allenatore del Napoli tra il 2000 e il 2020? Non esprimo un voto. Ho lavorato con Sarri, ma ci sono stati grandi tecnici e non sarebbe giusto da parte mia fare una valutazione. Gli infortuni? Se le cose sono state fatte con gradualità, possono essere sufficienti 37 giorni. Per questo motivo servono valutazioni individuali”.