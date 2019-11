Ex Napoli, Dossena: "E' il momento più difficile per gli azzurri, speriamo riescano a fare un buon match contro il Liverpool"”

Ultimissime calcio Napoli - In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’ è intervenuto Andrea Dossena, ex calciatore del Napoli:

"È il momento più difficile di questi ultimi anni, la sconfitta in casa con il Genk invece ti obbliga a fare la partita da dentro o fuori il Liverpool però è sempre forte e per il Napoli. Tutti i problemi al di fuori del campo non è un momento facile. Prima il Napoli compie e produceva gioco adesso nelle ultime partite ha avuto meno anche il gioco. Il Liverpool ti permetterà di giocare ma comunque qui bisogna vedere se il Napoli ci riuscirà. L'errore è stato fatto da tutto il pianeta Napoli perché il ritiro non serve a nulla, se il presidente voleva dare la scossa avrebbe dovuta darle diversamente che mandare la squadra in ritiro, il secondo errore e dei giocatori perché essendo pagati dal presidente avrebbero dovuto rispettare la scelta. L'unico che non ha sbagliato è stato Ancelotti che pur non condividendo ha comunque accettato la scena. I giocatori non si aspettavano tutto ciò, adesso devono lavorare il doppio e curare tutto nei minimi dettagli l'unica via d'uscita e questa alla fine il gruppo è coeso contro la società quindi in campo e un blocco unico ma devono riuscire a provare di dare qualcosa in più".