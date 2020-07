Ex allenatore di Osimhen, Notaro: "Va in porta da solo, bravo di testa e buon tiro: può crescere in Italia"

Ultime calcio Napoli - Mario Notaro, ex allenatore di Osimhen, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della S.S.C. Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

Osimhen

"Osimhen sa fare gol, è un attaccante in grado di andare da solo in porta. Ha un buon tiro ed è bravo di testa. Può crescere rapidamente in Italia. E' un ragazzo che ascolta molto e può imparare tante cose con Gattuso. Amore a prima vista con Gattuso? L'ho visto in Champions l'ultima volta, non ho avuto molti contatti nell'ultimo periodo ma è un ragazzo che non dimentica. Gattuso e Osimhen vogliono sempre di più, per questo è nato questo feeling".