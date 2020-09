Everton, Ancelotti su James: "Nessun problema di adattamento alla Premier, prestazione ottima"

Ultime notizie calcio - Carlo Ancelotti, allenatore dell'Everton, ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa al termine della partita contro il Tottenham commentando la prova offerta da James Rodriguez:

"Non ha avuto alcun problema ad adattarsi alla Premier, si gioca a calcio e non è un altro sport. Il campo è lo stesso ovunque, deve adattarsi ai nuovi compagni, deve imparare i movimenti dei compagni e loro devono comprendere le sue qualità. La prestazione dopo quattro allenamenti è stata ottima, questo è quel che può fare in campo".