Everton, Ancelotti allontana le voci su Koulibaly: "Ottimo calciatore e amico, ma siamo coperti in quel ruolo per il futuro"

Ultimissime calciomercato Napoli - Kalidou Koulibaly è stato spesso accostato all'Everton di Carlo Ancelotti per quanto riguarda il mercato estivo. L'ex tecnico del Napoli, in conferenza stampa, ha risposto a precisa domanda sul difensore azzurro, allontanando le voci.

Koulibaly all'Everton? La rispost di Ancelotti in conferenza

Questa la risposta di Carlo Ancelotti su Kalidou Koulibaly, 'minimizzando' l'interesse e sottolineando di avere già diverse opzioni nel ruolo di difensore centrale:

"Onestamente, ho molti bei ricordi di Koulibaly. Un bravo giocatore, un bravo ragazzo, un amico. Ma se vedi la nostra squadra lì, in quel ruolo, siamo davvero ben coperti perché abbiamo quattro difensori centrali giovani, con molto talento e caratteristiche diverse tra loro. Sì, è così: in quella posizione siamo davvero coperti per il futuro".