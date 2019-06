Europeo Under 21, il ct della Spagna: "Con l'Italia sarà una finale anticipata"

"Sarà una finale anticipata". Il ct dell'Under 21 spagnola Luis De La Fuente, alla vigilia dell'esordio delle furie rosse nell'Europeo di categoria al Dall'Ara contro i padroni di casa dell'Italia, sceglie queste parole per definire la sfida tra due squadre che hanno la stessa ambizione: vincere il titolo. "E' bellissimo essere qui e affrontare questa sfida tra due squadre di alto livello. L'Italia e' una grande squadra, con giocatori rapidi, di grande tecnica. Penso che anche noi abbiamo qualità simili, e penso che ce la giocheremo visto le potenzialità della mia squadra. Vogliamo controllare il gioco, mantenere il possesso. Imporre il nostro gioco, non dipendere da ciò che fa l'Italia". Grande fiducia la esprime pure il centrocampista del Napoli Fabian Ruiz, che medita uno scherzetto al compagno di club Meret: "Conosco bene l'Italia e le sue potenzialità. Ma anche noi siamo un grande gruppo. Riusciremo a dire la nostra e a mettere in difficoltà gli azzurri. Li possiamo battere".