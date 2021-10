ESPN, Martinez: "Lozano, che gol! Pensate che ha usato il compagno come un muro... Ospina? Giocherà Meret col Torino"

Napoli Calcio - Daniel Martinez, giornalista di ESPN, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della S.S.C. Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

“Lozano ha segnato un gol incredibile, usando il compagno come sponda per andare al tiro. Ha giocato nello stretto, molto velocemente. Ha ricevuto la palla in posizione centrale e di piatto l'ha fatta girare tra due avversari e il portiere vicino al palo. E' stato il miglior in campo della gara del Messico. Ha subito un duro e brutto infortunio, un qualcosa che lascia sensazioni strane nel contrasto: colpi che ti segnano e ha dovuto recuperare piano piano. Può essere giocatore fondamentale anche per il Napoli. Ospina? Giocherà Meret, un giocatore forte e un capitale per il Napoli".