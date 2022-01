Eriksson: "Scudetto? Vedo il Napoli dietro, l'Inter deve fare attenzione al Milan"

Sven-Goran Eriksson, ex tecnico tra le altre della Lazio, ha rilasciato un’intervista a Il Messaggero in vui ha parlato della lotta Scudetto:

“Simone Inzaghi vincerà il tricolore, sono convinto che possa farlo. Sarri, il suo erede in biancoceleste, deve valorizzare i propri campioni. Molti giocatori laziali non sono adatti al 4-3-3, allora il tecnico riveda i suoi schemi. L’Inter faccia solo attenzione al Milan, vedo il Napoli dietro. Mentre non so cosa sia successo alla Juve. Serie A? Ci tornerei”.