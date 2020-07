Eriksson: "Flop Ancelotti al Napoli? Non credo sia causato dalla sua gestione tecnica"

Ultime calcio Napoli - Durante il programma "Taca La Marca"in onda su Radio Musica Television è intervenuto Sven-Goran Eriksson, ex allenatore della Lazio e della nazionale inglese tra le tante, il quale si è soffermato sulle vicende del calcio italiano e su tanti altri temi, ecco quanto emerso:

"Rimonta scudetto? Questa è la Lazio di Inzaghi che sta facendo un grande lavoro. I biancocelesti hanno ancora la possibilità di vincere lo scudetto, sarà dura ma la Juventus non è nelle migliori condizioni. Ci credo ancora. La gestione Ancelotti al Napoli? È impossibile rispondere visto che non li ho seguiti molto. Posso dire che Ancelotti è un grande uomo ed allenatore, non credo che il flop sia causato dalla sua gestione tecnica"