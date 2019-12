Empoli, Corsi su Di Lorenzo: "Siamo orgogliosi, ci riempie di soddisfazione"

Notizie calcio Napoli - Fabrizio Corsi, presidente dell'Empoli, è intervenuto ai microfoni di Microfono Aperto, trasmissione radiofonica in onda sulle frequenze di Radio Sportiva. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it.

SU DI LORENZO E GLI ALTRI EX EMPOLI IN SERIE A: "Sì, questo ci riempie di soddisfazione. Anche loro stanno seguendo con trepidazione le nostre vicende. Ci hanno dato tanto, così come tanto abbiamo dato noi a loro. Siamo orgogliosi, non sarà facile trovare calciatori e persone del loro livello".