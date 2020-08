Empoli, Corsi: "Ricci? Nessun contatto recente con il Napoli, non so se interessa ancora agli azzurri..."

Ultime notizie mercato Napoli - Fabrizio Corsi, presidente dell’Empoli, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"La Coppa Italia è stata un trofeo importante per il Napoli, è stato l’inizio di un nuovo corso, con un’aria di rinnovamento. Tra le soddisfazioni più grandi relative a calciatori passati da noi ed arrivati a grandi palcoscenici c’è sicuramente Di Lorenzo. Quando il Napoli vince a noi fa piacere perché sentiamo di aver dato il nostro piccolo contributo. Ricci? Vorremmo tenerlo, non abbiamo necessità di cedere. Ha grande prospettiva. Non ci sono stati contatti recenti con il Napoli, non so nemmeno se interessa ancora agli azzurri. Anche il procuratore ultimamente non ci ha parlato del Napoli. In azzurro Sarri ha stregato i calciatori in 15 giorni e questo lo ha agevolato. La Juventus ha grandi campioni a cui è stato chiesto di fare da squadra e questa cosa non è compatibile con calciatori come Ronaldo e Dybala”.