Emerson Palmieri, lo scopritore: "Spalletti l'ha tenuto a Roma e per questo lo apprezza: qualità importanti, che colpo sarebbe per il Napoli"

Napoli Calcio - Franco Ceravolo è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della S.S.C. Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

“Emerson Palmieri? Nel giro della Nazionale italiana, tornerebbe in Italia e mi fa piacere che un giocatore come lui possa pensare di tornare. Gli ho fatto i complimenti per la vittoria della Champions. Il Chelsea ha fatto investimenti importanti, trovare spazio è stato difficile. Spalletti l'ha tenuto a Roma e per questo lo apprezza. Ha qualità importanti e sa mettere palla in mezzo come pochi. Può fare un salto di qualità".