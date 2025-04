Elmas ritorna a Napoli: "Il Maradona è casa mia, sarà bellissimo!"

Ultime notizie SSC Napoli¬†- Domani torner√† da avversario al Maradona, dove ha vinto uno scudetto. √ą la storia di¬†Elif Elmas, uno degli intoccabili del¬†Napoli di¬†Spalletti dello scudetto.¬†¬†

In un'intervista di inizio aprile al canale ufficiale della Lega Serie A, Elif Elmas aveva parlato così del ritorno a Napoli:

"Ci saranno sicuramente tante emozioni perché dopo 5 anni passati al Napoli, dopo aver vinto uno scudetto e una coppa Italia mi ritrovo a giocare in uno stadio, il Maradona, che è come casa mia... sarà bellissimo ritornare e vivere ancora quelle emozioni che ho vissuto per cinque anni. Sicuramente sarà difficile da affrontare. Ma questo fa parte del lavoro. Spero che il Napoli farà le ultime partite al top e che vinca lo scudetto, ma in verità non voglio parlare io di queste cose: io sono del Torino e voglio essere concentrato solo sul Torino".