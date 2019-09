Elmas, l'agente: "Non è stato facile portarlo a Napoli! E' un predestinato, è un calciatore duttile"

Notizie Calcio - George Gardi, intermediario nella trattativa tra il Napoli ed Eljif Elmas, è intervenuto ai microfoni di Tuttomercatoweb.com. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it:

"Non è stata una trattativa facile e ha necessitato di molta partecipazione affinché andasse a buon fine. Secondo me è un predestinato, mi pare si stia ritagliando la giusta fiducia dell'ambiente. E' un giocatore duttile, nella penultima partita con la Macedonia ha giocato addirittura come seconda punta".