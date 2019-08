Durante (agente): "Everton ha più gamba di Insigne, li vale tutti i 40 milioni. Lozano? Mi viene da ridere quando leggo..."

Calciomercato - Sabatino Durante, agente FIFA, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kiss:

"Allan è un ragazzo a modo che ha saputo legare con gli altri compagni di squadra in nazionale. E' cresciuto molto con il lavoro e le sue qualità. Everton? In un 4-2-3-1 può giocare largo a sinistra, ma in tutte le altre due zone dietro la prima punta. Secondo me è più adatto in un 4-3-3 come ala, rispetto a Insigne forse ha più gamba. Ha grande talento e vale quei 40 milioni. Lozano? Mi viene da ridere quando leggo 70-80 milioni mi viene da ridere"