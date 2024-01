Dragusin, l'agente conferma: "Lo voleva il Napoli ma sognava la Premier, abbiamo accettato stamattina il Tottenham. Non posso credere di aver rifiutato il Bayern Monaco"

Calciomercato Napoli - Telenovela Dragusin che si è ormai conclusa con il calciatore che è ad un passo dal Tottenham che è pronto ad ufficializzarlo dopo le visite mediche di rito che farà nelle prossime ore di oggi.

Calciomercato Dragusin: l'annuncio dell'agente

Napoli - Il procuratore di Radu Dragusin, Florin Manea, ha commentato il trasferimento del suo assistito al Tottenham in questo modo, svelando anche qualcosa sul Napoli:

"Non posso credere di aver rifiutato il Bayern Monaco. Abbiamo scelto questa mattina alle 8. E' difficile fare una scelta del genere, il Bayern lo voleva fortemente e ieri sera è arrivata l'offerta ufficiale. C'erano più soldi dal Bayern , ma lui ha detto che questo è il passo giusto nella sua carriera. Siamo rimasti svegli tutta la notte a pensare. Non ho dormito affatto. Siamo rimasti per vedere quali sono i vantaggi e gli svantaggi. Lo volevano sia il Napoli che il Milan. Ma sognava di giocare in Premier League fin da giovane".