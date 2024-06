Dovbyk frena: "Trasferimento in estate? Al Girona mi trovo benissimo"

Calciomercato Napoli - Artem Dovbyk, attaccante della nazionale ucraina e del Girona, è ormai da mesi sul taccuino degli osservatori e dei dirigenti della SSC Napoli come possibile nuovo acquisto per l'attacco azzurro. Ieri però il centravanti ucraino ha parlato ai microfoni di Sport dopo la gara persa 3-0 contro la Romania all'esordio ad Euro 2024. Il bomber ha frenato sul suo possibile addio:

"Un trasferimento in estate? Sono molto felice al Girona e mi trovo bene con tutte le persone intorno a me: giocatori, allenatore e dirigenti. Sono meravigliosi con me e mi danno tutte le condizioni per dare il massimo, è fantastico".?