Dotto: "Il Napoli ritrova un giocatore rigenerato, potrebbe essere l’accesso ad una visione nuova del calcio"

A Stile TV nel corso della trasmissione “Salite sulla giostra” è intervenuto Giancarlo Dotto, giornalista

“Non so se ci sia stata la svolta in Nazionale, ma sicuramente Mancini è stato bravo a recuperare quelle forze giovani che erano state trascurate. Kayode a destra è stato sicuramente una bella notizia, Vergara mi piace molto, ha grande personalità. A volte ne ha persino troppo, ed è sicuramente un altro nome da aggiungere alla lista delle delle notizie. Lo stesso Romano che è stato caricato di responsabilità non ha retto, ma può fare cose importanti poi abbiamo quel mostro in porta.

Il Napoli si ritrova oltre a Vergara, un De Bruyne rigenerato e potrebbe essere l’accesso ad una visione nuova del calcio avendo un giocatore ritrovato. Poi è chiaro che possono esserci anche i contraccolpi negativi come Di Lorenzo che non è più un titolare inamovibile anche se è molto solido caratterialmente e può, con le prestazioni a Napoli, dimostrare di essere ancora un calciatore fondamentale.

Il Napoli ha un problema di identità, di classifica, di risultati ed i fattori sono molteplici. Di infortuni ce ne sono stati tanti, ma sostanzialmente manca la capacità di tradurre in gol il gioco che produce perchè lì davanti c’è un problema. Hojlund è in condizione, ma da solo non può risolvere tutto per cui bisogna recuperare qualche giocatore. Politano qualche sintomo di stanchezza sta iniziando ad accusare, ma se torna il De Bruyne che abbiamo visto col Belgio, è un gran passo avanti. Anche in difesa c’è un problema perchè l’unico calciatore su cui contare resta Rrahmani e se Allegri riesce a risolvere tutti questi problemi in tempi brevi, il Napoli può proporsi tra le prime 4. Alla fine sono i grandi calciatori che fanno la differenza”.