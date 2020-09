Dott. Mirone, responsabile dei tamponi ai tesserati SSC Napoli: "Chi definisce De Laurentiis irresponsabile mi fa ridere. Per ora fatti i test ad una parte di squadra, i restanti..."

Notizie Calcio Napoli - A Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli, è intervenuto Vincenzo Mirone, medico responsabile dei tamponi ai calciatori del Napoli. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

"I tamponi sono tutti negativi per i calciatori del Napoli, ma giocando oggi alle 18 abbiamo dato precedenza a chi giocherà oggi. Rimane una piccola parte di organico che non farà parte del match e a loro li faremo nel tardo pomeriggio. Lo sforzo che il Napoli sta facendo è importante, nelle ultime 19 settimane la partnership tra il Calcio Napoli e la Federico II ha previsto 3800 tamponi e 1900 test sierologici. Nessun'altra società di Serie A ha fatto uno sforzo così notevole. Sono amico di De Laurentiis e conosco la sua maniacalità nella prevenzione, nel buon cibo e nelle diete per i calciatori. Vuole portare avanti il progetto Napoli Lab insieme al Prof. Giordano. Dire che è un irresponsabile mi viene da sorridere. L'esito degli altri tamponi arriverà intorno alle 15 o 16, ma non si tratta di calciatori che scenderanno in campo oggi. Inizio del campionato? A mio parere si comincia, i controlli sono esasperati. Non c'è una categoria più controllata di quella dei calciatori. Poi parliamo di ragazzi la cuis sintomatologia è assente ed un isolamento o quarantena può mettere in sicurezza il campionato".