Dott. De Nicola: "Serie A? Ottimista per il 1 giugno, ci vogliono venti giorni per rientrare in condizione"

Notizie calcio Napoli - Alfonso De Nicola, ex responsabile dello staff medico del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Radio Goal, trasmissione radiofonica in onda sulle frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it.

“Spero si possa ritornare a giocare il 1 giugno e penso che ce la possiamo fare. Preparazione dopo tre mesi fermi? Pari a quella che fanno in estate, ci vogliono venti giorni. Gattuso ha fatto la preparazione daccapo e ci ha messo venti giorni e qualcosa in più per permetterli nella condizione che desiderava. Teoricamente ci vorrebbe un altro ritiro anche se i calciatori si son mantenuti in forma potrebbero giocare subito”.

“Porte chiuse anche a giugno? Penso di sì, conviene distruggere bene questo virus e pensare poi agli spettacoli e allo sport”.

“In Spagna hanno anche i loro problemi e son stati superficiali rispetto a noi”.

“Non rianimare gli anziani? Frase detta per provocare l’opinione pubblica, in Lombardia stanno messi male. La quarantena a casa non è facile, devi stare molto attento anche nel fare la spesa”.

“Risolviamo prima il problema, forse abbiamo trovato la strada giusta e quindi percorriamola”.

“Il caldo può sconfiggere il virus? Il contagio tra esseri umani ci sarà sempre, parliamo di virus che rimane all’aria aperta”.