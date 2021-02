Alfonso De Nicola, ex medico sociale del Napoli, ha rilasciato un'intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli:

“Se Lozano si fosse fermato subito, forse sarebbe stata solo lesione di primo grado. La distrazione di primo grado è una lesione piccolissima, in tre e quattro settimana si può superare. Bisogna vedere se la diagnosi è giusta, spesso sui problemi muscolari non sono così precise. Ma se c’è una lesione di secondo grado, ci vuole almeno un mese per recuperare”.