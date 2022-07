Renate, Dossena: "Dybala ha colpi fuori dal comune, ma è da vedere se sposterà gli equilibri"

Notizie Napoli calcio. Andrea Dossena, ex Napoli ed attuale allenatore del Renate, è intervenuto in diretta su Kiss Kiss Napoli nel corso del programma "Radio Goal". Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

"Dybala al Napoli? Sarebbe un tassello importante, se poi sposterà gli equilibri è da vedere. Lui ha talento e colpi fuori dal comune, ma se si infortuna? Sicuramente ti migliora la rosa, anche se il Napoli per me già così resta tra le prime tre, però sarebbe da vedere ed anche per lo Scudetto la vedo complicata".

Sul campionato: "Sarà un'annata complicata, secondo me la stagione partirà da gennaio in poi dopo il mondiale. Quello italiano lo vedo come un campionato un po' più povero, anche Di Maria che ha 34 anni vede la Serie A come un ripiego. Rispetto alla Premier League siamo ancora indietro, tant'è che i grandi camponi ci vedono come un ripiego".