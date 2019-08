Andrea Dossena ha parlato durante lo Speciale Mercato in onda su Sportitalia:

“Elmas è un ottimo acquisto. Con un grande acquisto è stata rinforzata anche la difesa nonostante la cessione di Albiol. Ci si aspetta il colpo in avanti. Mi terrei Milik che sa fare gol in ogni modo. James Rodriguez sarebbe il nome giusto per completare la rosa. Con Icardi non so se poi la squadra riuscirebbe a creare tanto. Lo scorso anno Ancelotti veniva dal post Sarri, ora conosce bene il suo gruppo”.