Dossena: "La salute viene prima di tutto, c'è bisogno di senso civico per sconfiggere questo virus"

Andrea Dossena, ex calciatore del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Radio Goal, trasmissione radiofonica in onda sulle frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli:

"È giusto rispettare le regole per evitare il contagio. Se non si tocca con mano la paura sembra lontana. Qui a Milano c’è molta meno gente, ci sono i bar chiusi, la situazione è surreale ma alla fine nessuno gira con mascherine o altro, si cercano meno i contatti. La salute viene prima di tutto. Secondo me il senso civico deve prevalere su tutto, solo in questo modo possiamo sconfiggere questo virus"