Dossena: "Insigne? Capisco l’amarezza dei tifosi, ma fa parte del gioco! Magari lì non si troverà mai bene come a Napoli"

A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto l’ex difensore del Napoli Andrea Dossena, rilasciando alcune dichiarazioni.

“Insigne? Siamo dei professionisti, è il nostro lavoro essere dei calciatori. Ognuno di noi la vive in un modo, posso pensare che Lorenzo non abbia scelto molto facilmente: è un tifoso del Napoli e ci tiene tantissimo, potevano essere fatti passi da una parte e dall’altra. Probabilmente andrà lì ma non si troverà mai bene come s’è trovato a Napoli, ma l’aspetto economico comunque conta. Lorenzo deve rimanere capitano fino all’ultimo, darà il massimo per la squadra ed il Napoli sta ancora lottando per gli obiettivi: capisco l’amarezza dei tifosi, ma fa parte del gioco e quando si sente parlare di bandiere bisogna pensare che servono accordi da ambo le parti. Mancare due volte la Champions League ha inciso molto per il Napoli, ma non è stata una decisione semplice”