Domizzi: "Il Napoli e Giuntoli hanno sbagliato pochissimi acquisti. Non si cancellano dieci anni di soddisfazioni per un'annata storta"

Ultimissime calcio Napoli - Maurizio Domizzi, ex difensore di Napoli e Sampdoria, ha rilasciato un'intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

"Al di là del valore indiscusso di Koulibaly e Maksimovic, queste assenze hanno costretto l'allenatore ad apportare delle modifiche e a far giocare Di Lorenzo fuori ruolo. Il recupero dei due centrali difensivi sarà una garanzia in più per il Napoli. Tolto quest'anno, il Napoli, negli ultimi dieci anni, ha sempre vissuto grandissime notti. Capisco l'annata storta, ma il Napoli viene da un decennio di soddisfazioni che non si può cancellare per un'annata storta. Marassi è uno degli stadi più belli e può dare quel qualcosa in più ai giocatori in campo. Le tifoserie di Napoli e Samp vivono il calcio in maniera sempre molto positiva. Mercato del Napoli? Devo essere sincero, non conosco benissimo tutti quelli presi. Conosco solo Petagna e Politano. Mi sbilancio e do fiducia assoluta sia a Giuntoli e alla società che ne hanno sbagliati pochi di acquisti. Scommetto che, magari non nell'immediato, si riveleranno degli acquisti mirati".