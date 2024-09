Divieto Juve-Napoli, Sparnelli accusa: "Come hanno fatto i tifosi del Cagliari a far entrare tutti quei fumogeni? Così muore il calcio"

Notizie calcio Napoli. Massimo Sparnelli è intervenuto alla trasmissione Tifosi Napoletani condotta da Gennaro Montuori, in onda sul canale 79 del digitale terrestre:

“Gli incidenti di Cagliari hanno portato alla sospensione del match, ma mi domando come sia possibile che i tifosi sardi avessero tutti quei fumogeni con loro e come abbiano fatto a farli entrare. Si può rispondere anche in modo diverso ad uno striscione.

Con la Juve sono stati venduti 2200 biglietti e vietare la trasferta a 24h dalla sfida è una cosa assurda. C’è gente che ha acquistato già il biglietto aereo e non potrà essere rimborsato, non è possibile che ci sia questa situazione assurda. Se lo Stato non riuscirà a garantire la certezza, ci sarà la fine del calcio reale e l’inizio del calcio virtuale come piace a questi signori”.