Dionigi: "Milik ha superato due operazioni al crociato ma il Napoli è top club: servono due attaccanti di spessore"

Calciomercato Napoli - Davide Dionigi ai microfoni di Kiss Kiss Napoli si è soffermato sulle strategie del Napoli:

"Milik? Il suo discorso nasce dall'infortunio. Ne è uscito lottando e faticando, due crociati ammazzerebbero chiunque. Nei suoi confronti non c'è stata mai fiducia totale. Una squadra come il Napoli deve avere due attaccanti forti. Il Napoli sta diventando un grandissimo club e serve un attaccante come il polacco o più forte. Ghoulam? Il Napoli ci ha puntato tanto, Ancelotti vuole giocare con una difesa molto europea come concetto: Di Lorenzo e Ghoulam hanno caratteristiche per coprire e difendere la profondità".