Dionigi a CN24: "Inter davanti a Napoli e Juve per la corsa scudetto"

Ultimissime calcio Napoli - Davide Dionigi, allenatore ed ex attaccante del Napoli, è intervenuto a CalcioNapoli24 Live, in diretta su CalcioNapoli24 Tv:

“Da Lozano ci si aspetta tanto, ma Ancelotti dovrebbe prima trovare gli uomini su cui puntare per un determinato periodo. Il Napoli non ha trovato ancora la quadratura che gli permette di avere stabilità. L’anno scorso l’allenatore è stato bravo nell’attuare un cambiamento graduale e l’ha fatto adattandosi. Ci vuole del tempo per arrivare ad una quadratura e poi le prime due di campionato per il Napoli non sono state facilissime. Scudetto? Per me l’Inter ha qualcosa in più sul Napoli e secondo me anche sulla Juve. Il mio futuro? Sono arrivate delle offerte, ma non mi sono trovato. Spero di riprendere presto il cammino”.