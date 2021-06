Diletta Leotta ricorda i cori sessisti dei tifosi del Napoli: "Ho reagito duramente. Ma senza tifosi non è vero calcio"

Napoli - Diletta Leotta ricorda i cori sessisti dei tifosi del Napoli:

“Mi trovavo a Napoli, allo stadio Diego Armando Maradona, e c’è stato un coro da parte di pochissimi tifosi che hanno detto delle cose molto poco carine, che una donna non dovrebbe mai sentirsi dire. Ho reagito sempre con il sorriso, ma in maniera molto ferma e dura perché sono contro ogni tipo di violenza: che sia razziale, che sia sessismo, che sia contro una donna, che sia contro chiunque”. Così Diletta Leotta, intervenuta a Venus Club su Italia 1, ha ricordato un episodio avvenuto nel 2019 nell’allora Stadio San Paolo. In quell’occasione divenne bersaglio di cori sessisti, ai quali rispose con il pollice verso. Al di là di questo episodio sicuramente da condannare, Leotta aggiunge: “Con i tifosi ho, però, un rapporto bellissimo. Senza di loro, non è calcio. Ormai è da quasi un anno che devo entrare negli stadi vuoti ed è molto difficile commentare una partita senza un elemento così importante come il pubblico. Mi manca molto”.