Diawara: "Sarri un matto, mi è rimasta impressa una cosa di Ancelotti. Maradona venne negli spogliatoi e..."

Lunga intervista di Amadou Diawara, centrocampista della Roma ed ex del Napoli, ai microfoni di As. Vi riportiamo alcune parole sull'esperienza vissuta a Napoli:

"Sarri è matto, un insegnante. Nei primi allenamenti mi faceva male la testa, la palla andava troppo veloce.

Incontro con Maradona al Bernabeu? È stato un privilegio, ho conosciuto il Dio del calcio, come si dice a Napoli. Ricordo che negli spogliatoi del Bernabéu ci ha dato un'energia incredibile. Non è un caso che siamo scesi in campo così bene e siamo riusciti a segnare lo 0-1.

Gol al Chievo? E' stato un calcio d'angolo. Normalmente, stavo fuori dall'area, ma ho sentito qualcosa e sono entrato. Milik ha pettinato l'angolo e ho segnato. Ho iniziato a correre per festeggiare e non sapevo nemmeno dove andare... Quel gol ci ha avvicinato allo scudetto, che alla fine non poteva essere nonostante avesse segnato 91 punti. Il calcio è così, speriamo che il Napoli lo riesca un giorno.