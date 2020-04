Di Marzio: "Ripartire con il campionato? Non vedo altre priorità se non la lotta al coronavirus"

Ultime calcio - Gianni Di Marzio, ex allenatore del Napoli, è intervenuto a “Napoli Magazine Live”, trasmissione che approfondisce i temi d’attualità legati al Calcio Napoli, condotta da Antonio Petrazzuolo, in onda su Napolimagazine.com. Ecco quanto dichiarato:

“Cosa possiamo dire a chi ancora non si è reso conto del pericolo di questo virus? Forse sarebbe meglio fargli vedere cosa succede negli ospedali in prima linea, le sofferenze dei contagiati e anche quelle del personale sanitario che fa anche l’impossibile per far guarire gli ammalati. Si fanno tante ipotesi per la stagione sospesa, ma resto del parere che il discorso sia ancora lungo e per questo non riesco a capire come si possa pensare di riprendere. Dobbiamo navigare a vista, lasciamo passare ancora un po’ di tempo e se le cose migliorano, allora effettivamente potremo ricominciare a pensare di far ripartire anche il calcio. È chiaro che mi auguro che tutto ciò avvenga al più presto, ma in questo momento non vedo altre priorità se non la lotta al coronavirus che è incompatibile con tutte le altre attività. Per quanto riguarda poi, le richieste di aiuto del mondo del calcio, credo che tutte le energie debbano essere convogliate sulla sanità che ha mostrato qualche crepa in questa drammatica emergenza. Ogni giorno mi sveglio con la speranza che arrivi la notizia della scoperta del vaccino”.