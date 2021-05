Di Marzio: "A De Laurentiis conviene prendere Conceicao: venderà 2-3 calciatori per fare cassa e ridimensionare il progetto"

Napoli Calcio – Gianni Di Marzio ha parlato ai microfoni di Canale 21, durante Il Bello del Calcio:

“Nelle altre gare, il Verona non ha dato niente e non ha giocato come ieri. I calciatori del Napoli non hanno capito che si sarebbero giocati la partita e si sono rilassati senza riuscire a portare a casa il risultato. A De Laurentiis conviene anche ora prendere Conceicao: venderà 2-3 calciatori per fare cassa e ridimensionare il progetto. Kaio Jorge? Un attaccante molto forte, giovane ma può crescere. Costruire le squadre non è facile, il presidente è sempre stato latitante: servono calciatori complementari. De Paul è uno di carattere, un leader che può fare bene”.