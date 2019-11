Di Lorenzo, l'ex allenatore: "Tanti giocatori come Giovanni in giro per le categorie inferiori, ecco cosa sorprende di Giovanni"

Ultimissime notizie Napoli calcio - Pasquale Padalino, ex allenatore di Di Lorenzo, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della S.S.C. Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da Calcio Napoli 24:

"Di Di Lorenzo soprendono le qualità umane ancor più che quelle tecniche. Mi sento di poter dire con certezza che ci sono molti Di Lorenzo nelle categorie inferiori, non c'è più quella pazienza e quella giusta attenzione verso il giovane, di categoria e non. Oggi ci si affida molto più a strumenti tecnologici, si è persa la passione di andare in giro a scovare talenti".