Di Lorenzo, l'agente: "Parlo con il Napoli per il rinnovo del contratto"

"La mia prima grande operazione fu Mirko Valdifiori al Napoli, Sarri l'aveva avuto all'Empoli e lo volle con sé anche nel nuovo club. Fu per me una grande operazione, anche dal punto di vista sentimentale perché la portavo a termine col club della mia città". Parole e pensieri di Mario Giuffredi, procuratore che s'è raccontato a TMW nel corso del 'Palermo football summit'.

"Di Lorenzo è un leader silenzioso, lo sta dimostrando per come sta gestendo il gruppo e per come procede l'annata. E' un ragazzo molto intelligente e quando è così si è un passo avanti. Ho sempre saputo che aveva una cultura, un intelletto, all'altezza di un ruolo come quello di capitano del Napoli. Sapevo avrebbe potuto assolvere questo ruolo e anche in modo molto positivo".

Il prossimo rinnovo sarà Biraghi con la Fiorentina?

"Stiamo parlando col Napoli per rinnovare il contratto di Di Lorenzo e anche con la Fiorentina per Biraghi".