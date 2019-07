Di Lorenzo: "Ancelotti? Un onore essere allenato da lui! Cremonese? La strada è quella giusta. Daremo il massimo, sulla Nazionale..."

A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto il terzino destro del Napoli Giovanni Di Lorenzo, rilasciando alcune dichiarazioni:

"Cremonese? Partite che servono per mettere minuti nelle gambe, abbiamo affrontato bene le tre amichevoli per ora. Abbiamo cercato di mettere in atto ciò che ci ha chiesto il mister, la strada è quella giusta.

Posizione in campo? Non è importante, lo è l'atteggiamento e fare ciò che ti chiede il mister.

Ancelotti? Qualcosa di bello lavorare con lui, ti fa stare bene e ha vinto tutto: è un onore essere allenato da lui.

Sono pronto per una grande piazza? Passa tutto attraverso il campo, devo cercare di ripagare la fiducia della società attraverso allenamenti e partite: devo dare il massimo.

Il gruppo si sta formando, ho notato che c'è una bella alchimia e si sta bene. Questo aiuta poi a lavorare meglio in campo. Daremo il massimo e cercheremo di fare qualcosa di importante.

L'azzurro della Nazionale un obiettivo grazie al Napoli? Quando giochi in una big hai più opportunità per metterti in mostra, dipenderà da ciò che farò in azzurro"