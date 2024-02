Champions League - Dopo Napoli-Barcellona ha parlato ai microfoni di Mediaset Infinity+ Giovanni Di Lorenzo:

"I primi 20 minuti ci hanno messo in difficoltà, siamo stati bravi col possesso e a tenere bene il campo. Abbiamo fatto una prestazione da squadra. Siamo stati più compatti e in partita. Dobbiamo fare di più per vincere la partita e passare il turno, avremmo più tempo per conoscere cosa vuole il mister in vista delle prossime settimane".