Di Gennaro sulla Juve: "Sarri? Non si vedrà il gioco visto a Napoli, ci sarà tanta pressione"

Antonio Di Gennaro, ex calciatore e opinionista, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni dell'edizione odierna de Il Mattino sul prossimo campionato di Serie A. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it.

Sarri, la Juventus ed il bel gioco: triangolazione possibile? "Non ci sarà un impatto immediato e non penso si possa vedere alla Juve il gioco visto a Napoli. Maurizio dovrà capire come sfruttare al meglio lo straordinario parco giocatori a sua disposizione: questo, non significa che riuscirà a riproporre un calcio spettacolare. Già al Chelsea, ha dovuto variare il suo atteggiamento e ha dimostrato di essere intelligente e di saper vincere anche adattando il suo calcio. Giocare bene e vincere non sarà facile, soprattutto in un ambiente come la Juve dove non ti aspettano e sei costretto subito a vincere. Deve anche convincere per provare l’assalto alla Champions: ci sarà grande pressione e questo potrebbe favorire le inseguitrici se sapranno essere competitive. Poi, non dimentichiamo che per Sarri non è mai facile partire bene: e il calendario non gli darà una mano".