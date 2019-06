Di Gennaro: "Prenderei Ceballos, fossi nel Napoli farei un sacrificio: mi fa impazzire!"

A Radio Marte è intervenuto Antonio Di Gennaro, ex calciatore:

"Allenatori e calciatori vanno e vengono, solo la maglia resta. La comunicazione poi è molto importante e pure se Sarri aveva il cuore è Napoli, è giusto che oggi sia alla Juventus. Parliamo di un allenatore che non molto tempo fa veniva esonerato dal Sorrento: non può rifiutare la Juve, sarebbe stato un pazzo se avesse detto no. Bisogna tifare la squadra e il Napoli deve fare molto di più. La proprietà mi pare stia investendo.

Ceballos mi fa impazzire e fossi nel Napoli, un sacrificio lo farei per lui anche perchè farebbe crescere tutta la squadra. Credo che un altro attaccante Ancelotti lo voglia".