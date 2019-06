Di Gennaro: "Insigne si esprime al meglio nel 4-3-3 da esterno, per Mancini è un talento naturale"

A Radio Marte nella trasmissione “Si gonfia la rete” di Raffaele Auriemma è intervenuto Antonio Di Gennaro, ex calciatore: "Piace l'idea ed il gioco di Mancini. Il gruppo è forte, i ragazzi si divertono e siamo consapevoli di avere una grande squadra. stanno arrivando anche le prestazione ed i gol degli attaccanti e questa è una iniezione di fiducia non da poco. Belotti ed Insigne stanno crescendo, c'è entusiasmo, ma anche una capacità di offrire un calcio bello e produttivo. Insigne esterno? Ancelotti ha già detto che qualcosa cambierà, ma la collocazione migliore per Insigne è a sinistra nel 4-3-3. Insigne è un talento naturale e il fatto che Mancini lo abbia riproposto nonostante dovesse partire dalla panchina, la dice lunga".