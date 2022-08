Di Gennaro: "Il Napoli deve comprare perché ha perso tanto: se la giocherà con due squadre per il quarto posto"

Calcio Napoli - Sulle trattative di calciomercato è intervenuto a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, l'ex calciatore Antonio Di Gennaro.

La Juve punta Milinkovic-Savic?

"Il problema di Pogba credo vada risolto velocemente e con attenzione. Certo, cercavano un regista ora, visto che puntavano Paredes. Milinkovic credo che sia da inserire nel discorso Pogba. Paredes però serve come ruolo, ma se Pogba rimane fuori parecchi mesi ha bisogno di un inserimento lì. Non credo che Lotito possa scendere più di tanto con un pagamento alla Chiesa. Comunque alla Lazio pure cambierebbero gli equilibri dovessero uscire insieme Luis Alberto e Milinkovic. Sarri vuole Ilic ma è giovane, bravo, ma vai da uno sicuro a una scommessa".

La Juventus comunque a centrocampo deve fare qualcosa?

"Del play hanno bisogno. Credo che Paredes possa risolvere questo discorso, Milinkovic e Pogba li voleva Allegri per rifondare un centrocampo non all'altezza. Adesso credo che Paredes possa dare un senso nel suo ruolo a quel settore. Rabiot vedremo, McKennie non è propri oda Juve, qualcosa andrà fatto. Il problema è Pogba, da quello che deciderà si decide il futuro anche della Juve. E dovesse stare fuori più tempo avrebbe dei problemi la Juve".

Chi ha le certezze tra le big?

"La politica del Milan per ora paga, in tutti i sensi. Anche l'Inter è lì e ha migliorato la squadra. Il Napoli deve comprare perché ha perso giocatori di livello. La Juve ha la certezza se Pogba torna presto e prende Paredes. Se la giocano sempre queste tre squadre. Poi per il quarto posto la Roma c'è ma se la giocherà con Napoli e Lazio, oltre alle mine vaganti Atalanta e Fiorentina. La Roma è quella che è migliorata di più, facendo un mercato funzionale".