Di Gennaro: "Esonero Gattuso? Problemi già in estate, è mancato un leader"

Ultime calcio Napoli - Antonio Di Gennaro, opinionista TMWRadio, sui temi più caldi di giornata:

Gattuso a Napoli dopo Ancelotti...

"La storia è finita il 5 dicembre, anche se c'erano già problemi in estate con i mancati rinnovi e il mercato. C'è stata una mancanza di comunicazione, che adesso è importante. Il caso del ritiro poteva essere gestito meglio: era nel diritto della società mandare la squadra in ritiro. Poi le responsabilità sono anche dei giocatori, perché sono loro che vanno in campo. E' mancato un leader, un Reina o un Albiol che avrebbe potuto mediare tra le parti. Per un allenatore è dura se i giocatori non giocano per lui, lo so bene cosa significa giocare o no per un tecnico".