Di Fusco: "Meret? Gestione sbagliata, un portiere bravo è quello che sa usare bene le mani!"

Ultimissime notizie Napoli - Raffaele Di Fusco, ex portiere del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Tuttomercatoweb.com. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it:

Che mosse farebbe per il mercato del Napoli?

"Il lavoro è stato in parte fatto, adesso bisogna capire quali saranno le uscite. Il mercato in entrata sarà condizionato da quello in uscita. Da quel che sento il Napoli non ha bisogno di far cassa ma se partono Koulibaly e Allan servono altri giocatori importanti".