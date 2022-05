Di Fusco: "Insigne ha fatto la storia, dimentichiamo troppo presto quanto di buono fatto. Meret andrà via sicuro"

Raffaele Di Fusco è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: “Insigne ha fatto una scelta lui come la società. Non si può criticare per le cose belle che ci ha fatto vedere. Dimentichiamo troppo presto cosa certe persone hanno fatto in passato. E’ stato per 10 anni a Napoli e ha fatto grandi cose. Meret andrà via di sicuro dopo il segnale che ha dato Spalletti dopo l’errore di Empoli".