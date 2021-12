Di Fusco: "I gol che si prendono su calcio piazzato son dovuti alle assenze di Koulibaly e Osimhen! Bisogna rimanere uniti"

Raffaele Di Fusco, ex portiere del Napoli, è intervenuto ai microfon di Radio Kiss Kiss:

"Ospina poteva mettere fare qualcosa in pià sull'autogol di Juan Jesus. Il colombiano stava uscendo verso la palla, poi è tornato indietro e non ha avuto la reattività per metterci una pezza. I gol che prendiamo sui calci piazzati si prendono perchè senza Osimhen e Koulibaly non hai grandi saltatori. Da questo momento si viene fuori con l'unione e il lavoro da parte di tutti. Ci sono troppo assenze e il Napoli non è stato fortunato. Siamo in grande emergenza ma è anche vero che si poteva fare di più sul 2-0 contro il Sassuolo e stiamo perdendo punti che al di là delle assenze sono pesanti. Ieri si è sentita un po' la fatica della partita contro il Milan. Quando devi fare tu la partita come ieri, ti serve qualità più che la forza".